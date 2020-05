La ligne SNCF Clermont-Paris coupée pendant le pont de l'Ascension pour des travaux

Quatre aiguillages vont être changés. Ils sont situés à l'entrée de la gare de Riom - Châtel-Guyon, coté Clermont. Ces aiguillages permettent notamment d'orienter les trains sur les deux lignes qui partent au nord de la gare, soit vers Vichy, soit vers Gannat. Ils font partie des infrastructures qui ont bien besoin d'être modernisées pour remettre à niveau la ligne Clermont-Ferrand - Paris.

SNCF réseau a la possibilité de réaliser les travaux de nuit (et une partie de la journée) mais cette solution est plus longue, plus chère et va considérablement perturber la circulation des trains. La SNCF préfère donc ce qu'elle appelle des opérations "coup de poing": le chantier est concentré sur quelques jours où la circulation est plus faible, comme les ponts du mois de mai.

Pas de TER ni d'Intercités de jeudi après-midi à dimanche midi

Pour aller le plus vite possible, les nouveaux aiguillages ont été montés à proximité de l'endroit où ils seront installés. Leur installation commencera (par la dépose des aiguillages à remplacer) dès le passage du dernier train prévu, c'est à dire en début d'après-midi ce jeudi. Cela permettra aux trois Clermont - Paris programmés de pouvoir circuler normalement (le dernier passant à Riom à 13H40). Dans l'autre sens, seulement deux Intercités pourront passer, le troisième (départ de Paris à 16H01) étant terminus à Moulins, les voyageurs devant poursuivre le trajet en car.

C'est l'organisation qui sera mise en place jusqu'à dimanche midi, les Intercités n'allant pas plus loin que Moulins, relayés par des cars jusqu'à Clermont. Idem pour les TER qui ne pourront pas non plus circuler pendant cette coupure. Elle doit prendre fin dimanche matin, ce qui permettra aux trois Clermont-Paris prévus dimanche après-midi d'effectuer la totalité du trajet.

Le trafic pourra donc reprendre normalement, avec un ralentissement au droit des travaux pendant quelques jours, le temps pour le ballast (les gros cailloux sur lesquels sont posés traverses et rails) de se stabiliser. Ce chantier doit coûter, 4,4 millions d'€uros, financés par SNCF Réseau.