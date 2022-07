La ligne SNCF entre Montréjeau et Luchon rouvrira en juin 2024

C'est Carole Delga qui l'annonce ce lundi soir à Luchon. La ligne ferroviaire entre Montréjeau et Luchon (Haute-Garonne), fermée depuis 2014, rouvrira en juin 2024. Une enquête publique doit être lancée en août prochain.

La ligne SNCF entre Montréjeau et Luchon au pied des Pyrénées va rouvrir en juin 2024. Une date annoncée par la présidente de la région Occitanie qui porte le projet et a repris la gestion à SNCF Réseau, alors que l'enquête publique relative à l’autorisation environnementale sera lancée cet été.

Ligne pilote pour le train à hydrogène

La ligne Montréjeau-Luchon, mise en service en 1873, traverse les hautes vallées du Comminges, longe le lit de la Garonne puis de la Pique sur un grand linéaire. Ses dessertes ont été suspendues en 2014, à la suite d’intempéries ayant endommagé la ligne. La remise en fonctionnement de cette ligne ferroviaire, soumise à l’obtention d’une autorisation environnementale, est portée par la Région et l'Etat. Elle a a été définie comme prioritaire dans le cadre des États Généraux du Rail et de l’Intermodalité lancés en 2016.

La Région a par ailleurs prévu de mettre en service ses premiers trains électrique/hydrogène sur cette ligne Toulouse-Montréjeau-Luchon. Ces rames fonctionneront avec de l’hydrogène vert entre Luchon et Montréjeau et en mode électrique sur les voies électrifiées entre Montréjeau et Toulouse. Elles seront construites par Alstom, dont l’usine de Tarbes supervisera la partie hydrogène.

L’enquête publique relative à l’autorisation environnementale se tiendra du 5 août au 9 septembre prochain. Elle se déroule sur les 25 communes du linéaire de la ligne, à la fois en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées. Une fois l'enquête publique close, le commissaire enquêteur disposera d'un mois pour remettre son rapport et ses conclusions, émettant un avis auquel la SNCF devra répondre.