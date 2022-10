La ligne SNCF entre Tarbes et Toulouse fermée pour six mois

Entre octobre et mars, les trajets Intercités entre Tarbes et Toulouse se feront en autocar.

Dans dix jours, il n'y aura plus de trains en circulation entre Tarbes et Toulouse. Ni TER, ni Intercités, ni trains de nuit. De très gros travaux vont démarrer ce lundi 17 octobre, et doivent durer jusqu'au 31 mars prochain, plus précisément entre Tarbes et Montréjeau. À la place des rames, la SNCF proposera des cars pour faire tout ou partie des trajets. Il s'agit d'une nouvelle phase d'un chantier entamé en 2015 et qui doit s'étaler jusqu'en 2029, pour un montant total d'un milliard d'euros.

Des cars de remplacement

Les travaux des prochains mois – chiffrés à 70 millions d'euros – vont permettre de moderniser les voies, de changer des caténaires, et de rénover trois tunnels sur cet axe structurant. "Il s'agit de travaux importants, le fait de fermer la ligne permet de concentrer ces travaux, l'autre solution c'était de les faire de nuit pendant dix ans, avec des impacts à n'en plus finir pour nos voyageurs", argumente Catherine Trevet, directrice de SNCF réseau pour la région Occitanie. La ligne entre Toulouse et Hendaye, longue de 300 kilomètres est chaque jour empruntée par une cinquantaine de trains, transportant 10.000 voyageurs.

La SNCF a mis en place plusieurs systèmes de substitution durant cette période : si vous comptez prendre un TER au départ de Pau, Lourdes ou Tarbes, en direction de Toulouse, ça sera d'abord en car jusqu'à Montréjeau, puis dans un train de Montréjeau à Toulouse – et pareil évidemment dans l'autre sens –, la SNCF indique que tous les arrêts seront maintenus. Pour les trajets Intercités entre Toulouse et la côte basque, ce sera en car sur la totalité du parcours, quel qu'il soit, avec une augmentation en conséquence du temps de trajet. Pareil pour les trains de nuits Paris/Tarbes ou Lourdes, via Toulouse, où il faudra compter 1h30 à deux heures de trajet en plus. Dernière précision, quelque soit votre trajet, le billet vous coûtera le même prix qu'en temps normal.