La ligne SNCF Firminy-Saint-Etienne-Lyon perturbée jusqu'à ce soir

Un incident sur la ligne TER la plus fréquentée de France dans le secteur de Rive-de-Gier entraine des retards et des suppressions de trains ce jeudi après-midi. Seulement un train par heure est en circulation.

Rive-de-Gier, France

Le retour du travail ou le départ en week-end anticipé sera compliqué ce jeudi soir pour les usagers de la ligne qui relie Firminy à Lyon en passant par Saint-Étienne. De nombreux trains sont supprimés, ceux qui circulent le font avec du retard après un affaissement de terrain dans le secteur de Rive-de-Gier. Une entreprise dotée d'un sonar a été mandatée pour une expertise sur cet incident.

Avec la circulation alternée des trains sur une seule et même voie, il n'est pas possible de conserver le nombre de trains habituel et c'est la ligne Chateaucreux-Perrache qui est la plus impactée. La SNCF n'a pas décidé de mettre en place des cars de substitution.