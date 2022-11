Le trafic ferroviaire entre Grenoble et Valence interrompu après une chute de pierres

L'alerte a été donnée ce lundi vers 14 heures : des chutes de pierres ont été repérées grâce aux filets de détection installés sur une paroi entre Saint-Hilaire-du-Rosier et Saint-Nazaire-en-Royans, sur la ligne Grenoble-Valence. Le trafic a été interrompu dans ce secteur par mesure de sécurité, même si aucun rocher n'est arrivé jusqu'aux voies selon la SNCF. La compagnie va effectuer une inspection de la zone, et procéder à sa sécurisation. Ces opérations devraient durer plusieurs heures et le trafic ne sera pas rétabli avant ce mardi 22 novembre en fin de journée (actualisé lundi 21 novembre à 19 heures).

D'ici là les voyageurs qui doivent aller de Grenoble à Valence ou inversement sont invités à passer par Lyon. En revanche les trains circulent toujours entre Saint-Marcellin et Grenoble, et entre Romans et Valence.