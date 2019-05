La ligne SNCF interrompue en Bretagne-Sud suite à un problème électrique : jusqu'à 4h de retard !

Morbihan, France

"On venait de repartir de Vannes" dit cette utilisatrice du TER BreizhGo Quimper / Nantes, parti de Quimper vers 13h. Le train est tombé en panne, en plein milieu de la campagne, entre Vannes et Questembert. Et visiblement la panne d'alimentation a l'air sévère selon la SNCF qui évoque 4h d'interruption de service dans un tweet.

⏳ #NantesRennes 13h50➡️15h05

⏳ #QuimperRennes 12h04➡️14h25

👉 Retard estimé de 4h à la suite de l'incident caténaire — TER BreizhGo (@TERBreizhGo) May 22, 2019

Pas d'électricité, pas de clim'

Problème : pas d'alimentation électrique, ça veut donc dire pas de climatisation, et aujourd'hui il fait très chaud. "Le contrôleur ouvre une portière et propose aux usagers d'aller prendre l'air chacun leur tour, mais on ne peut pas descendre sur la voie. Il n'y a _pas d'eau à bord_, donc le contrôleur distribue ses propres bouteilles d'eau. Pour l'instant, ça va mais certains commencent un peu à s'énerver et il y a au moins un petit bébé dans l'un des wagons".