Morlaix, France

Depuis les inondations du 3 juin dernier, les usagers de la ligne SNCF Morlaix-Roscoff doivent prendre des cars. A raison de six par jour, leur fréquence est plus intéressante que les deux trains quotidiens préalables aux orages. Mais l'Association de Promotion de la ligne Morlaix Roscoff (APMR) réclame le retour des trains. Or, aucune date de reprise de trafic n'est annoncée. Le services de communication de la SNCF renvoie sur SNCF Réseau, qui renvoie sur le Conseil Régional qui renvoie sur SNCF Réseau et surtout l'Etat.

Ce que l'on sait

Cette ligne avait besoin d'être rénovée. Avant les orages, la vitesse des trains était limitée à 40 km/h pour des questions de sécurité. Le chiffre de 40 millions d'euros de travaux avait été avancé. Le Conseil Régional et les communautés de communes du Haut Léon et de Morlaix co-financent une étude socio-économique sur l'intérêt de cette ligne.

L'étude a démarré début janvier. On devrait connaitre ses résultats avant la fin de l'année, mais plusieurs sources proches du dossier craignent que SNCF Réseau et l'Etat ne jouent la montre, et prétextent cette étude pour reculer une prise de décision. Pour ce type de ligne, lorsqu'il y a accord, SNCF Réseau ne prend en charge que 7% des travaux. Le reste est financé par l'Etat.

Le comblement suite à la coulée de boue n'est pas programmé

A court terme, SNCF Réseau indique avoir procédé aux travaux de sécurisation, mais le comblement suite à la coulée de boue n'est pas pour l'instant programmé.

L'APMR réclame que les travaux minimums soient faits pour que le trafic reprenne tel qu'il était avant les orages. Selon l'association, ce train de bord de mer est attractif pour les touristes, les cyclistes, les personnes âgées, même si la vitesse est réduite. Une pétition de soutien à cette ligne ferroviaire est en ligne et rassemble 8.000 signataires.