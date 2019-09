Les lignes TER entre Strasbourg et Sarrebourg perturbées à cause d'incendies

La SNCF fait savoir que les lignes reliant Strasbourg et Sarrebourg sont perturbées ce vendredi 6 septembre, depuis 16h. En cause : plusieurs départs de feu aux abords des voies entre Wilwisheim et Lutzelbourg.

La circulation des trains entre Strasbourg et Sarrebourg est fortement perturbée ce vendredi 6 septembre, à cause de départs de feu aux abords des voies entre Wilwisheim et Lutzelbourg depuis 16h. Ce sont principalement les lignes reliant Strasbourg et Sarrebourg qui sont concernées, d'après la SNCF.

Les pompiers sont en intervention, un hélicoptère a été déployé en fin d'après-midi. La SNCF ne peut pas se prononcer sur le délai de rétablissement de la situation et invite les voyageurs à décaler leur départ. "Il n'est pas certain que la circulation puisse reprendre ce soir", a-t-elle indiqué à France Bleu Alsace. Pour vous renseigner en temps réel sur les suppressions ou les retards de TER au départ de la gare de Strasbourg : vous pouvez cliquer sur ce lien.