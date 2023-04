La ligne SNCF Tarbes-Toulouse rouvre ce vendredi après plus de six mois de travaux

Après des mois de galère à prendre le bus entre depuis Tarbes, Toulouse, Pau ou Hendaye, les voyageurs du sud ouest vont enfin pouvoir remonter dans un train sur la ligne Tarbes-Toulouse. Fermée entre Tarbes et Montréjeau pour travaux depuis le 17 octobre , elle rouvre après six mois et demi de chantier. Les trains circuleront à nouveau à partir de ce vendredi 28 avril, à midi.

Une ligne rénovée plus fiable

Un chantier qui affectait la circulation jusqu'en Béarn et au Pays Basque, puisque depuis des mois, les voyageurs devaient prendre le bus pour se déplacer, sur tous les trajets de la liaison Toulouse-Hendaye. La ligne devait normalement rouvrir fin mars mais le chantier a pris du retard , et la fin des travaux a été reprogrammée pour la fin avril. Le chantier était de grande ampleur, mais nécessaire pour rénover une ligne devenue trop vétuste.

Elle est désormais censée non pas être plus rapide, mais plus fiable et plus sûre, moins soumise aux retards ou aux trains annulés, ce qui était fréquent auparavant. La région Occitanie s'était même plaint auprès de SNCF Réseau l'année dernière. Elle déplorait que 730 trains avaient été supprimés sur les quatre premiers mois de 2022. Des déboires qui devraient appartenir au passé, maintenant que le chantier se termine. 300 poteaux d'alimentation ont été rénovés, 64 km de câbles, trois tunnels remis à neuf et des kilomètres de voie ferrée restaurés. De quoi faciliter les trajets des 10 000 voyageurs quotidien sur la ligne Tarbes-Toulouse, qui voit passer chaque jour 50 trains.

D'autres travaux à venir

Même si les voyageurs sont soulagés d'apprendre que la ligne rouvre, il faudra qu'ils se préparent à de nouveaux déboires, car d'autres travaux sont prévus. Le chantier de rénovation s'inscrit dans un vaste programme débuté en 2015, et qui doit durer jusqu'à 2030, ce qui veut dire que les travaux ne vont pas s'arrêter là, il y en aura d'autres dans les années à venir, notamment au niveau des gares pour l'accessibilité. Mais d'après la SNCF, pas de chantier de six mois et demi avec interruption de la circulation, comme ce que les voyageurs du sud ouest ont connu cette année.

Le chantier aura coûté 68 millions d'euros, et le programme de modernisation de toute la ligne lui se chiffre à un milliard d'euros d'investissements. La Fédération nationale des usagers des transports (FNAUT) appelait de ses vœux la modernisation de cette ligne, essentielle pour le territoire puisqu'elle relie l'agglomération toulousaine au Pays Basque, des bassins de vie et de travail importants pour le sud ouest.