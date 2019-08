La ligne SNCF Tours-Loches sacrifiée au profit du car ?

Loches, France

Deux associations de défense des transports publics viennent d'écrire à la Région Centre-Val de Loire, compétente en matière de transports en bus et en train sur le territoire, pour alerter sur la situation de la ligne ferroviaire Tours-Loches. Plusieurs axes de contestation : la pauvreté des liaisons SNCF entre les deux villes, et surtout la nouvelle tarification. Depuis le 6 mai, un billet Tours-Loches en train coûte 9€, alors qu'il ne coûte que 3€ en car Rémi.

Aujourd'hui, le grand public ne sait pas qu'il n'est pas possible de faire un aller-retour en train dans la journée pour visiter Loches

L'une des association signataire, avec Sud Touraine Territoire Durable STTD, c'est l'Association pour le développement du transport collectif en Touraine (ADTT). Son président, Jean-Marie Beauvais, estime qu'il faut aligner les deux tarifs, mais aussi poursuivre les investissements pour rendre le train plus attractif. La Région a fait des efforts. _Mais il faut continuer d'investir, au niveau de la voie, pour augmenter la vitesse et faire Loches-Tours en 45 minutes_. Il faut aussi faire des investissements en matière de signalisation pour augmenter la capacité de la voie, de façon à avoir un train par heure par exemple.

On va faire fuir la clientèle du train

Selon Jean-Marie Beauvais, la nouvelle tarification pose aussi problème car (à temps de trajet équivalent) elle encourage le car au détriment du train. Il faut aligner les deux tarifs. Par ailleurs, Jean-Marie Beauvais ne comprend pas ce décalage tarifaire. Ce qui me choque c'est le paradoxe entre les investissements réalisés par la Région pour améliorer le trafic ferroviaire (3,8 millions d'euros investis pour remplacer 10.000 traverses entre Tours et loches) et cette mesure qui risque de faire fuir la clientèle. La Région explique de son côté que le tarif de 3 euros a été mis en place pour unifier les tarifs des cars Rémi. Mais on pourrait tout harmoniser, selon Jean-Marie Beauvais. Harmoniser le train et le car, comme ça on serait à 3 euros.

Pour l'instant, les deux associations n'ont pas reçu de réponse de la part de la Région Centre-Val-de-Loire.