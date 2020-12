La ligne TER Dijon-Montbard trop fréquentée en plein rebond de la Covid-19 ?

On l'a bien compris , il faut éviter d'être collés les uns aux autres, pas plus de 6 dans la même pièce, et respecter les gestes barrières. Dans nos trains régionaux ça semble parfois compliqué. Depuis le nouveau confinement, la SNCF a adapté la circulation de ses trains au nombre de voyageurs. On ne compte plus que 2 sur TER sur 3, mais voila, vous nous le dites, parfois ça coince.

Notamment sur la ligne Dijon-Montbard très fréquentée pour les trajets domiciles travail. C'est le trajet quotidien de Nathalie qui travaille dans l'administration et elle est vraiment agacée "On a le sentiment d'être dans une bétaillère" explique-t-elle photos à l'appui. "Surtout le lundi matin et le vendredi soir avec le retour des lycéens et étudiants. Contrairement au premier confinement , les gens continuent de travailler et se déplacer. On a l'impression que le nombre de wagons a diminué et ne correspond pas au nombre réel de voyageurs. "

Nathalie nous raconte son quotidien Copier

"On est au touche à touche" - une voyageuse © Radio France - Olivier Estran

"Durant ce second confinement, la moyenne de l’affluence régionale oscille entre 30 et 50%, en fonction des jours et des heures creuses ou de pointe." assure la SNCF qui a une toute autre lecture de la situation.

"Pour l'instant, il n' y a pas de raisons de rajouter des trains sur les rails" assure Nabil Djaafer, chargé de communication avec les voyageurs.

En conséquences, sur la base de comptages, la majorité de ceux restant en circulation ont vu leur capacité d’accueil augmentée voire doublée, afin de pallier la non circulation du train précédent ou suivant. (exemple du 891 390 de 6h51 à MONTBARD qui circule désormais avec deux rames offrant ainsi 440 places, permettant d’accueillir les clients habituels du train précédent annulé) précise un communiqué de la SNCF .

La compagnie ferroviaire ajoute :

- des comptages réguliers sont menés en gare et/ou à bord des TER afin de suivre les évolutions de la mobilité régionale au fil des annonces gouvernementales, et d’adapter si nécessaire les compositions et le nombre de dessertes.

- les agents SNCF en gare ou à bord dès lors qu’ils constatent une mauvaise répartition des voyageurs à bord (souvent massés dans la rame située en milieu de quai) veillent à rééquilibrer cette affluence sur l’ensemble des voitures ou des rames.

- dans la mesure du possible, SNCF invite les personnes, qui le peuvent, à privilégier dans ce contexte sanitaire, plutôt les trains longue distance sur cet axe, du fait de leur capacité d’accueil plus importante que les trains omnibus.

"Le dialogue, on l'aimerait bien, mais les contrôleurs on ne les voit pas le lundi matin" soupire Stéphanie une autre usagère de cette ligne. "Vraiment dés fois je suis en colère "