La ligne ferroviaire entre Bordeaux et Libourne interrompue chaque weekend de novembre

Il n'y aura pas de liaison ferroviaire entre Bordeaux et Libourne pendant les weekend du mois de novembre, la SNCF l'annonce ce mardi 26 octobre. Le réseau ferroviaire continue de rénover le viaduc d'Arveyres, situé entre les deux villes girondines. Les premiers travaux avaient eu lieu en septembre 2020. Cette fois, ils sont donc concentrés sur quatre périodes de trois jours, en fin de semaine sur ce mois de novembre. Et il y a des conséquences pour les usagers des lignes TER qui partent de Bordeaux et vont à Coutras, Périgueux, Bergerac, Libourne ou encore Brive.

Aucun train ne doit circuler sur le viaduc durant cette période, la SNCF met donc en place des cars entre Bordeaux et Libourne. Il y en a environ 75 prévus chaque semaine entre le vendredi matin et le dimanche soir pour assurer la liaison. Une fois cette jonction réalisée, le trajet reprend normalement. Il n'y a pas besoin de prendre un billet spécial, celui acheté sur internet ou au guichet fonctionne pour monter dans le car. En revanche, les voyageurs qui prennent le TGV depuis Paris et veulent s'arrêter à Libourne ne pourront pas, l'arrêt est supprimé, ils devront donc descendre en gare de Bordeaux.

18.000 voyageurs du vendredi au dimanche sur ces lignes TER

La SNCF a choisi de sacrifier les weekend de novembre pour "affecter le moins de voyageurs possibles", explique Hervé Lefèvre, le directeur Régional SNCF Voyageurs en Nouvelle-Aquitaine. "Cette période, d'abord, on est en vacances scolaires, donc il y a un peu moins de trafic, on sera aussi aux abords du pont du 11 novembre. Là aussi, la circulation sera inférieure. Et puis, de manière générale, le samedi et le dimanche, on a entre 30 et 40 % de circulation en moins", détaille-t-il.

Environ 18.000 voyageurs utilisent les lignes TER qui passent par Bordeaux et Libourne du vendredi au dimanche. Au total, les travaux de rénovation du viaduc d'Arveyres vont coûter 15 millions à SNCF Réseau.