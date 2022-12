La ligne TER entre Grenoble et Gap rouvre ce dimanche 11 décembre

La réouverture de la ligne de TER Grenoble-Gap est inaugurée ce dimanche 11 décembre par le collectif de l'étoile ferroviaire de Veynes. Le tronçon Clelles-Veynes a été fermé pendant trois ans et la partie Clelles-Vif a été à l'arrêt pendant toute une année. "Nous sommes vraiment très heureux, c'est vraiment un soulagement pour tous les territoires qui se sont retrouvés isolés pendant cette période", confie Nicolas Tremblay, l'un des représentants du collectif en Isère. Pour cette journée un peu spéciale, les membres ont donc décidé de prendre ce premier TER et de se rendre à Lus-la-Croix-Haute (Drôme), "une station qui n'a pas été desservie depuis trois ans", précise-t-il.

La ligne TER entre Grenoble et Gap s'étend sur 142 kilomètres © Radio France - Denis Souilla

Les travaux, d'un coût total de près de 35 millions d'euros, ont été en partie financés par l'Etat, la région Auvergne Rhône Alpes, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et d'autres acteurs du territoire comme les départements (Isère et Hautes-Alpes), la métropole et enfin, SNCF réseau. Ils ont permis de moderniser les installations de signalisation, de sécuriser des parois rocheuses ou encore de renouveler quelques kilomètres de voies ferrées.

Un avenir incertain

Les travaux sont insuffisants pour le collectif. "La ligne est menacée de fermeture à l'horizon 2026-2027 car elle est encore en trop mauvaise état. Nous demandons donc des travaux pour une pérennisation de ce trajet", déclare Nicolas Tremblay. Une demande adressée à l'État mais également à la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Je partage le sentiment du collectif, assure Frédéric Aguilera, mais je rappelle que l'État est propriétaire des rails et que la région a seulement la possibilité d'acheter et de faire rouler les trains. Nous allons donc évidemment demander à l'État d'investir plus sur nos petites lignes mais pour ça il doit entretenir son patrimoine et développer les rails." Les financements de la ligne seront discutés dans le cadre des débats du contrat de plan État-région pour 2023.

Téléchargez les fiches horaires des TER entre Grenoble et Gap du 11/12/22 au 15/07/23 (PDF)