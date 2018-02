Le Premier ministre a annoncé ce lundi qu'il n'engagerait pas "une réforme des petites lignes" de trains en France. Edouard Philippe ne suivra pas, sur ce point, le rapport Spinetta, qui recommandait de fermer 9000 km de lignes en France, comme la liaison TER entre Mont-de-Marsan et Morcenx.

Il n'y a plus de menace - du moins à court terme - pour la ligne de train Mont-de-Marsan / Morcenx, qui permet d'aller jusqu'à Bordeaux. Le premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce lundi qu'il ne suivrait pas les recommandations du rapport Spinetta, concernant la fermeture de 9000 km de petites lignes ferroviaires en France. La liaison TER Mont-de-Marsan / Morcenx faisait partie des lignes jugées non-rentables par ce rapport.

"Je ne suivrai pas le rapport Spinetta" sur la question des petites lignes, affirme Edouard Philippe. "Je ne crois pas qu'on puisse décider de fermer 9 000 km de lignes depuis Paris sur des critères administratifs et comptables. Dans bien des territoires, le rail est au cœur de la stratégie des régions pour le développement des mobilités", a souligné le Premier ministre.

Cette décision est applaudie à Ygos-Saint-Saturnin, qui se trouve en plein milieu de la ligne. "J'en suis ravi, le bon sens a prévalu sur certaines idées de technocrates et c'est une très bonne chose. Parce que priver Ygos d'une gare aurait créé un préjudice certain pour toute la commune" a déclaré le maire, Bernard Dargelos, à France Bleu Gascogne.

Pas encore d'arbitrage pour les LGV Bordeaux/Dax et Bordeaux/Toulouse

En dévoilant ce lundi les contours de la réforme de la SNCF, le Premier ministre Edouard Philippe ne s'est en revanche pas prononcé sur l'avenir des projets de lignes à grande vitesse en France, comme la LGV entre Bordeaux et Dax et entre Bordeaux et Toulouse. Un arbitrage du gouvernement est attendu dans les prochaines semaines.