La ligne TER Tours-Loches reprend du service après presque 10 mois de travaux

Six allers-retours par jour au lieu de trois précédemment, la ligne TER Tours-Loches nouvelle version est en service depuis ce lundi 29 août. Elle était fermée pendant pratiquement 10 mois, le temps de faire des travaux de remise aux normes. Avec 52 kilomètres de rails changés, 60.000 tonnes de ballast posées et 35 passages à niveau sécurisés, le chantier aura coûté à la Région 36 millions d'euros.

Avec ce réseau refait à neuf et une offre de transport doublée, Frédérique, habituée au car ces derniers mois, est ravie. "C'est plus écologique et surtout je me sens plus en sécurité que dans le car. Cette route entre Tours et Loches est très accidentogène et, selon les conducteurs, j'ai eu quelques sueurs froides." Elle regrette, en revanche, deux choses. La première : que le prix ne soit pas attractif. Il faut débourser 9 euros pour un aller, soit trois fois plus que pour un billet de train. La seconde : le faible gain de temps par rapport au car.

Des ajustements en décembre

Aujourd'hui, le trajet entre Tours et Loches ne fait plus que 45 minutes au lieu de 50 précédemment. La vitesse moyenne est pourtant passée de 60 à 75 km/h environ. Mais comme le nombre de dessertes est inchangé, il n'y a que cinq minutes de différence. "On ne supprimera pas de dessertes car ce serait envoyer un mauvais signal aux territoires ruraux , explique Philippe Fournié, le vice-président au conseil régional, en charge des transports. Les territoires ruraux ont besoin d'infrastructures ferroviaires pour continuer à se développer. Il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur de Loches qui nous disent qu'elles ont besoin de recruter, de àcontinuer à grandir, et elles peuvent ratisser plus large avec des candidats de Tours désormais."

Petit bémol dans tout ça : le premier train en partance de Tours est à 8h52. "Il y aura des ajustements en décembre pour le plan de transport 2023, précise Philippe Fournié. Des entreprises nous demandent de faire partir le TER 5-10 minutes plus tôt. On va voir pendant ces premiers mois quels sont les besoins et quels sont les trains où il y a moins de monde."

Le retour de la ligne Tours-Châteauroux ?

Le vice-président de la Région en charge des Transports confirme également son intention "de rouvrir les petites lignes", fermées depuis plusieurs années. "La prochaine étape, c'est Tours-Châteauroux. On est réflexion avec les services de l'Etat et SNCF Réseau. Il faut aussi voir ce que vont donner les périodes plus creuses. On pourrait par exemple imaginer transporter des petits colis." Une façon de faire à la fois du frêt et du transport de voyageurs.

Enfin, l'expérimentation du train à hydrogène sur la ligne Tours-Loches devrait se faire pour janvier 2023. Elle devrait durer pendant deux semaines. "On étudie la possibilité de faire monter des gens dedans pour qu'ils voient à quoi ça ressemble", conclut l'élu.