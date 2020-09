La ligne TGV Barcelone-Perpignan coupée suite à des incendies volontaires en Catalogne

En ce jour de fête nationale en Catalogne, une série d'incendies volontaires a endommagé les voies ferrées dans toute la région. La ligne grande vitesse entre Barcelone et Perpignan est notamment coupée. Les voyageurs sont acheminés par autocar.

Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, une série d'incendies volontaires a endommagé plusieurs voies ferrées en Catalogne. En conséquence, le trafic ferroviaire est très perturbé dans toute la région. Les pompiers sont intervenus pour éteindre les incendies allumés le plus souvent à l'aide de pneus, mais en fin de matinée la circulation n'était toujours pas rétablie sur plusieurs lignes.

Le TGV vers la France à l'arrêt

L'une des conséquences de ces incendies volontaires, c'est la coupure de la ligne grande vitesse qui relie Barcelone à Lyon et Paris en passant par Perpignan. Les voies ont été endommagées à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec la France, quelque part entre les villes de Figueras et Gérone. La compagnie Renfe annonce que les passagers de deux TGV ont été transportés par autocar entre Barcelone et Perpignan.

Ces incendies volontaires interviennent alors que la Catalogne célèbre aujourd'hui sa fête nationale (Diada). Depuis plusieurs années, les indépendantistes catalans les plus radicaux s'en prennent régulièrement aux infrastructures ferroviaires pour faire entendre leur voix.