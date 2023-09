La ligne TGV Paris-Berlin passera par Strasbourg... mais pas tout de suite

Encore un revirement dans le dossier de la ligne TGV Paris-Strasbourg. Après avoir reçu en juin dernier une fin de non recevoir de la part de la SNCF , le ministre des transports a finalement obtenu gain de cause. De passage en Alsace ce vendredi, Clément Beaune a annoncé que la future ligne passera bien par Strasbourg, mais ce ne sera pas pour tout de suite.

"J'aurais aimé que cela se fasse plus vite"

"Cette ligne va passer progressivement par Strasbourg" a dit le ministre avant d'aller inaugurer la foire européenne de Strasbourg , en évoquant plutôt 2025, mais sans fixer de date précise. "Pour l'instant il ne peut pas passer par Strasbourg car cela pose des problèmes techniques, mais je voudrais que ça se fasse le plus vite possible car il n'y a pas de blocage politique. C'est un symbole, j'aurais aimé que cela se fasse plus vite", a ajouté Clément Beaune. Le TGV Paris-Berlin sera d'abord un train de nuit en décembre prochain. Il passera par Sarrebruck . Il circulera de jour dès 2024.

Une bonne nouvelle pour les élus alsaciens qui demandaient le passage de la ligne par la capitale alsacienne depuis de longs mois. Pia Imbs, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Fabienne Keller députée européenne ou encore Brigitte Klinkert, députée du Haut-Rhin, se sont réjouies sur le réseau social X (ancien Twitter). "Merci à Emmanuel Macron que j’avais alerté et dont l’action a été déterminante avec Clément Beaune" a ainsi réagit Brigitte Klinkert. "Une excellente nouvelle pour notre capitale alsacienne" a dit de son côté Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg.

Clément Beaune a également annoncé qu'il y aura bientôt une ligne aérienne subventionnée entre Strasbourg et Berlin. Elle sera financée dans le cadre du contrat de plan triennal qui permet de préserver la place de Strasbourg comme capitale européenne. Trois compagnies ont déjà fait une offre. La décision sera prise en fin d'année. "L'Europe ne se résume pas à Bruxelles", a martelé le ministre des transports.