La ligne TGV Paris-Tours est la 2ème ligne la plus chère de France au km

C'est ce qui ressort d'une enquête de l'UFC Que Choisir réalisée le 30 janvier sur plus de 80 trajets dans toute la France. 29 centimes pour la ligne Paris-Tours avec 1h25 de trajet.

L'association de défense des consommateurs a calculé le prix au kilomètre pour un tarif seconde classe, en divisant le prix du billet par les kilomètres séparant les 2 villes.

Pour un trajet de une à deux heures, le tarif de la ligne Paris-Tours est bien supérieur à la moyenne nationale. Alors que la moyenne nationale est de 18 centimes d'euros par kms pour chaque voyageurs, on monte à 29 centimes pour la ligne Paris-Tours avec 1h25 de trajet. La palme revient à la ligne Lille-Londres, 49 centimes par kilomètre, un prix sans doute liée à la redevance pour emprunter le tunnel.

Plus le trajet est court, plus le prix au km est élevé

La ligne Paris-Tours reste donc une des lignes les plus chères de France, l'UFC Que Choisir constate d'ailleurs que globalement, plus le trajet est court, plus le prix au km est élevé. 21 centimes pour un trajet de moins d'une heure. 18 centimes pour un voyage de 1 à 2 heures.

Il faut dire que pour fixer ses tarifs la SNCF ne prend plus seulement en compte la distance parcourue, mais aussi la concurrence sur la liaison, le taux de remplissage du train et la date et l'horaire du voyage.