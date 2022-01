La limitation à 30 km/h à Bordeaux, "tout sauf de l'anti-voiture primaire" selon Pierre Hurmic

Les automobilistes doivent lever le pied à Bordeaux : depuis le 1er janvier, la grande majorité des rues de la ville sont limitées à 30 km/h. Une mesure "plutôt bien accueillie", se félicite ce mardi matin Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux, invité de France Bleu Gironde. Il rappelle que pour la municipalité écologiste, il ne s'agit pas de "bannir la voiture" de la ville, mais d'en "limiter l'usage", de le faciliter aussi, en favorisant la "fluidité". "Ce qui pollue beaucoup, précise-t-il, ce sont les accélérations et les décélérations. Une vitesse constante empêche les à-coups de conduite et limite incontestablement la pollution".

Pierre Hurmic rejette l'argument d'une "mesure-gadget" dans une ville où, avant même la mise en place de cette limitation, la vitesse moyenne des voitures n'excède pas les 14 km/h. "On veut que les gens réalisent que pour se déplacer en ville, on va beaucoup plus vite à vélo, 15 km/h en moyenne", souligne l'élu bordelais.

Le maire de Bordeaux évoque aussi "l'impératif sanitaire" dont découle cette mesure : "nous devons diviser par six nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Il faut bien ne pas se contenter de cette obligation qui pèse au dessus de nos têtes, mais prendre des mesures concrètes pour donner du sens", conclut-il.