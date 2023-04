La limitation à 30 km/h : de plus en plus de villes s'y mettent autour de La Rochelle

Les communes mettent de plus en plus en place des limitations de vitesse à 30 km/h dans les cœurs de ville

Une vitesse limitée à 30 km/h au cœur de la commune. En Charente ou Charente-Maritime, de nombreuses municipalités ont déjà appliqué cette limitation. Elle est par exemple en place à Aytré, Dompierre-sur-Mer ou encore Périgny, avec une généralisation en 2019. Récemment, le 7 avril, le Bois-Plage-en-Ré est à son tour passé à 30 km/h, et Saint Xandre devrait le faire dans les prochains mois.

ⓘ Publicité

"A Périgny, on constate qu'il y a bien quelques tensions sur la chaussée entre les vélos, les piétons et les véhicules"

A Périgny, pour Patrick Orgeron, premier adjoint au maire en charge de la voirie : "Ce 30 km/h est nécessaire. On constate qu'il y a bien quelques tensions sur la chaussée entre les vélos, les piétons et les véhicules*,** mais cette limitation nous permet de viser une cohabitation un peu plus apaisée au cœur de notre ville. Pas question de faire marche arrière, aujourd'hui c'est une politique locale de sécurité publique, mais c'est aussi un moyen de baisser les nuisances sonores au cœur de notre commune."*

Périgny, qui d'ailleurs a abaissé la vitesse maximum à 20 km/h dans la zone hyper centre autour de la place de la Pommeraie.

Cœur du village de Périgny limité à 20 km/h autour de la place de la Pommeraie © Radio France - Gérald Paris

A Périgny, généralement, l'automobiliste respecte assez bien ces vitesses basses en ville, mais 10 à 15% d'entre eux ne sont plus dans des marges tolérables. Pour Cédric Lafage, conseiller délégué en charge de la prévention et de la sécurité à Périgny

"Nous avons acheté un cinémomètre en début d'année pour la police municipale, après une phase de pédagogie, on va bientôt passer à des sanctions. Il y a déjà sur notre commune un radar pédagogique pour inciter à lever le pied, des ralentisseurs, et même des chicanes. La phase répressive n'est pas la plus agréable mais nécessaire pour obtenir des résultats."

À Dompierre-sur-Mer, à quelques kilomètres, même si les automobilistes avouent avoir un peu de mal à respecter précisément ces 30 km/h, les chiffres montrent qu'il y a tout de même un ralentissement général. 85% des véhicules passent sur l'avenue de la libération ou rue du général de Gaulle à moins de 43 km/h. Cela n'est pas encore gagné pour les 30 km/h, mais on est loin des 60 km/h d'avant, relativement fréquents sur un axe en ligne droite très emprunté.

loading