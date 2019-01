La limitation de vitesse à 80 km/h toujours aussi impopulaire en Alsace

Six mois après son entrée en vigueur, la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires provoque toujours la colère en Alsace. Elle sera même discutée lors du grand débat national.

Alsace, France

La limitation de vitesse à 80 km/h est entrée en vigueur depuis six mois, mais elle est toujours loin de faire l'unanimité. Selon un sondage Odoxa Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 17 janvier, 86% des Français jugent toujours la mesure injuste et inefficace. C'est l'un des sujets qui cristallise la colère des "gilets jaunes". Il sera évoqué lors du grand débat national.

La mesure est-elle efficace ?

Les premiers résultats ont l'air plutôt concluants en France. Le nombre de morts sur les routes est en baisse entre juillet et novembre, moins 5,6% par rapport à la même période en 2017.

En revanche, entre juillet et novembre 2018, en Alsace, il y a une progression de 12% du nombre de tués sur les routes (de 33 à 37 morts). Pour Céline Kastner, la directrice juridique de l'Automobile club, il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'efficacité de cette mesure. Ce qui est certain c'est que les automobilistes ne l'ont majoritairement toujours pas acceptée : "quelque soit le sujet qu'on aborde, tout est prétexte à revenir au 80 km/h".

Elle n'est pas toujours respectée

Les automobilistes ont beaucoup de mal à rouler à 80 km/h assure Christian Klinger, président de l'association des maires du Haut-Rhin. "Moi-même en étant conducteur il m'arrive de rouler à 90 au lieu de 80 km/h, par habitude" raconte le maire de Houssen (Haut-Rhin). "Il faut arrêter ses mesures générales qui doivent s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Il vaut mieux réduire la vitesse sur une route accidentogène et rester à 90 km/h ailleurs. Il faut plutôt adapter la vitesse à l'environnement."