La LINO fermée trois nuits du 2 au 5 novembre pour travaux

Nouveaux travaux de maintenance sur la LINO. Elle sera fermée trois nuits de suite entre le 2 et le 5 novembre 2021 entre 21h et 6h du matin. C'est ce qu'indique un communiqué de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est.

Des déviations mises en place

Les travaux vont se dérouler sous le tunnel de Talant et la tranchée couverte de Daix. Conséquence : la RN 274 sera fermée dans les deux sens de circulation entre les échangeurs n°37 d’Ahuy et n°34 de Plombières-Lès-Dijon. Des déviations seront mises en place depuis la RN 274 par les boulevards intérieurs et depuis l’A38 par Fontaine d’Ouche et Chenôve pour rejoindre la RN 274 à l’échangeur de Beauregard.