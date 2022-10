La liste des stations-services réquisitionnées dans le Tarn

Dans le contexte de tension sur l’approvisionnement en carburant, le préfet du Tarn a pris ce mercredi soir un nouvel arrêté. Il réquisitionne neuf stations-services afin de ne pas compromettre le déplacement des véhicules qui concourent aux missions de service public.

La liste des stations réquisitionnées

Les neuf stations-services réquisitionnées seront ouvertes aux véhicules listés dans l’arrêté de 8h à 11h en semaine et de 9h à 11h les week-ends. En dehors de ces horaires ces stations-services pourront ouvrir normalement sous réserve qu’elle conserve un stock le minimum de leur réserve de carburant pour assurer l’approvisionnement des véhicules listés ci-dessous.

Voici la liste des stations-essence réquisitionnées :

ALBAN Carrefour Contact LD Ginestous

ALBI Leclerc Porte d’Albi Fonlabour

AUSSILLON Auchan RN 112

CARMAUX Total 97 avenue Albert Thomas

CASTRES Leclerc Siala Route de Mazamet – Zone du Siala

GAILLAC Intermarché 19 avenue Rhin et Danube

LACAUNE Carrefour Market Rue Henri Antoine

LAVAUR Intermarché 44 avenue Jacques Besse

SAINT-SULPICE LA-POINTE Total – Relais des portes du Tarn ZAC des portes du Tarn A 68 sortie 5

La liste des véhicules autorisés

Ordre public : ✔ Véhicules de police et de gendarmerie ✔ Polices municipales ✔ Administration pénitentiaire

Administration : ✔ Véhicules de fonction de l’administration ✔ Véhicules des cadres d’astreinte de l’État, Maires, élus d’astreinte ✔ Personnel municipal d’astreinte

Armée : ✔ Véhicules militaires Défense et sécurité civile

Défense et sécurité civile : ✔ Sapeurs-pompiers ✔ Associations agréées assurant des missions de sécurité civile

Transport de blessés et de malades : ✔ SAMU, SMUR et UMH (unité mobile hospitalière) ✔ Ambulances privées ✔ VSL (véhicules sanitaires légers) ✔ Taxis conventionnés

Pratique hospitalière Hôpitaux publics et privés : ✔ Véhicules des établissements ✔ Véhicules de transport d’organes et de sang ✔ CUMP (cellules d’urgence médico-psychologique) Véhicules privés des : ✔ Médecins ✔ Infirmiers ✔ Agents hospitaliers

Pratique médicale, pharmacies et laboratoires / Véhicules privés des professionnels de santé dont l’exercice est réglementé par le Code de la Santé : ✔ Médecins ✔ Infirmiers ✔ Kinésithérapeutes ✔ Pharmaciens ✔ Vétérinaires

Transport de produits pharmaceutiques vers les officines : ✔ Personnels des laboratoires d’analyses de biologie médicale ✔ Fournisseurs de gaz médicaux

Véhicules d’interventions concourant à la sécurité et à la continuité des soins : intervention curative (panne IRM, Scanner, radiothérapie, endoscopie, fluides médicaux, etc.) Véhicules des GIG (Grand Invalide de Guerre) et GIC (Grand Invalide Civil), ou conduits ou transportant des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite ;

Missions d’intérêt général ✔ Les véhicules des personnels du système de santé (établissements de santé, ARS etc .) mobilisés en cas d’urgence sanitaires, notamment dans le cadre de déclenchement des plans blancs des établissements de santé, sur justificatif de leur employeur ; ✔ Les véhicules des laboratoires d’analyses de l’eau potable ✔ Les véhicules des entreprises de ramassage de cadavres d’animaux, équarrissage et transports de farines animales …

Services d’intervention Véhicules d’intervention et de dépannage : ✔ Gaz ✔ Électricité ✔ Service des eaux ✔ Transport par conduites ✔ Opérateurs de téléphonie ✔ Sociétés d’autoroute ✔ Dépannage routier Ordures ménagères ✔ Véhicules d’enlèvement et de traitement des déchets Funéraire ✔ Véhicules de transport funéraire ou assurant des prestations funéraires (thanatopraxie)

Transports de fonds et services postaux ✔ Fourgons blindés ✔ Véhicules de transport de courrier ✔ Entreprise de surveillance ou protection Transport ✔ Bus, transports scolaires ✔ Transport de personnes handicapées (véhicules appartenant aux entreprises de transport)

Commerces d’alimentation générale Véhicules de livraisons des : ✔ Supérettes ✔ Supermarchés ✔ Hypermarchés ✔ Commerces de détail