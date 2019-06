La Loire et la Haute Loire s'associent pour améliorer la circulation de la RD 500

Les deux départements de la Loire et de la Haute Loire s'associent avec la région Auvergne Rhône Alpes pour lancer les travaux de la RD 500 au Chambon Feugerolles

Le Chambon-Feugerolles, France

Le dossier faisait figure de serpent de mer depuis au moins 10 ans et personne jus qu'ici n avait réussi à inventer le financement adéquat pour ce projet.

Les trois présidents ont donc réussi à se mettre autour de la table pour lever les blocages,

Ce chantier aura un double intérêt, il va faciliter les échanges avec la Haute Loire, mais aussi rendre les circulations plus faciles entre la Nationale 88 et les communes de Firminy et du Chambon-Feugerolles en aménageant 3 zones distinctes. Georges Ziegler, le président départemental de la Loire.

Carte générale de la zone avec les 3 secteurs concernés (entourés de rouge) - sur une base @googlemaps

'Le coût total du chantier de 4 million d'euros sera partagé entre le département de la Loire et la région Auvergne Rhône Alpes. La Haute Loire promettant aussi d'apporter une contribution qui na pas encore été fixée.

L'échangeur N°30 tel qu il se présente aujourd'hui - -

Les élus ont présenté le projet vendredi à l'occasion de la visite dans Loire du président régional Laurent Wauquiez .

Le chantier devrait démarrer courant 2020.