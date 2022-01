La Lorraine en vigilance jaune neige-verglas jusqu'à 16h ce vendredi

Prudence sur les routes de Lorraine et plus largement du Grand Est dans la nuit de jeudi à vendredi ! De faibles pluies verglaçantes sont attendues autour d'un axe allant des Vosges jusqu'au Massif central, annonce Météo France. Un périmètre qui pourrait s'étendre et causer quelques problèmes localement. D'abord sur les frontières nord de la Lorraine et de l'Alsace en fin de journée jeudi. Puis sur l'Est vosgien en soirée et en première partie de nuit.

Evitez d'emprunter l'A4

Le groupe autoroutier SANEF a appelé les automobilistes à éviter, si possible, d'emprunter l'A4 entre Saverne en Alsace, et Ste-Menehould (Marne) jusqu'au milieu de la nuit.

A partir de 6h du matin, branchez vous sur France Bleu Lorraine pour connaître en direct l'évolution de la situation, on vous attend aussi en direct pour décrire vos conditions de circulation sur les routes : 03.87.52.13.13.