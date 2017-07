La lutte d'une expropriée contre le GCO, future autoroute à l'ouest de Strasbourg

Les premières procédures d'expropriation ont démarré pour construire le fameux GCO, le "Grand contournement ouest" de Strasbourg qui doit entrer en service fin 2020. Reportage à Ittenheim et Kolbsheim.

En forêt de Kolbsheim, des piquets jaune fluo signalent déjà le tracé du futur GCO, le "Grand contournement ouest", une nouvelle autoroute à péage de 24 kilomètres censée réduire les bouchons et désengorger l'A35. Annie Barth possède une toute petite parcelle de cette forêt, reçue en héritage :"Quand j'étais jeune nous faisions souvent des sorties à vélo avec mon grand-père et mon frère." Quand la route sera là, elle n'y viendra plus "jamais".

Annie Barth se bat pour conserver sa parcelle de bois à Kolbsheim, située sur le tracé du GCO. © Radio France - Clément Lacaton

Ce projet existe depuis 40 ans. De nombreux habitants et élus s'y opposent (à travers le collectif GCO non merci !) : pour eux ce projet est une "catastrophe écologique" et leur leur champ (ou leur bois) est devenu un champ de bataille. Une bataille contre le groupe de BTP Vinci, chargé du chantier de ce nouvel axe.

Les méthodes de Vinci sont du niveau du harcèlement et de l'intimidation."

En attendant l'arrivée des premiers engins de chantier début 2018, Anne se bat pour quelques arbres seulement, quelques mètres carrés qui lui font perdre, dit-elle, "des heures au tribunal".

"Les méthodes de Vinci sont du niveau du harcèlement et de l'intimidation régulière, confie-t-elle. Pendant trois jours des appels téléphoniques répétitifs."

Elle résiste encore et toujours au GCO, depuis 20 ans maintenant, alors pas question de lâcher quand les choses s'accélèrent, à commencer par les travaux préparatoires : l'étude des sols et les fouilles d'archéologie préventive. Annie s'y oppose dans l'un de ses champs à Ittenheim, au milieu des maïs et des houblonnières.

Terres bio menacées

"Le terrain sera amputé d'un tiers de sa surface, avant un déplacement de toutes les terres, une mutualisation de la perte (par le biais d'un remembrement, NDLR). Par ailleurs, comme nos terres sont toutes certifiées biologiques, après cette mutualisation avec d'autres producteurs (non bio, NDLR), toutes nos terres seront déclassées pendant trois ans minimum. On ne peut pas faire du bio à 100 mètres de part et d'autre du GCO, ce n'est pas possible !"

"Du gâchis"

Avec les autres opposants au GCO, elle se battra jusqu'au bout : "La pollution ne sera que déplacée de Strasbourg vers la plaine d'Alsace. C'est du gâchis, il n'y aura pas de résultat positif." Son dossier est en ce moment entre les mains des juges, à la fois devant le tribunal administratif et le tribunal de grande instance de Strasbourg. Elle sera fixée sur le sort de la forêt de Kolbsheim le 27 juillet.

Premiers arbres abattus

Dans cette forêt, certains arbres sont déjà à terre, fraîchement coupés. Certains propriétaires, pourtant opposés au GCO mais visiblement résignés, ont décidé de prendre les devants.

Certains propriétaires ont commencé à abattre des arbres dans la forêt de Kolbsheim, située sur le tracé du GCO. © Radio France - Clément Lacaton

22 communes se trouvent sur le tracé du GCO : Ittenheim, Kolbsheim et toutes les communes situées entre Vendenheim au nord et Duttlenheim au sud (Ernolsheim sur-Bruche, Breuschwickersheim, Griesheim-sur-Souffel, Pfulgriesheim, Pfettisheim...).