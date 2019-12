La maire d'Avignon veut limiter la circulation des camions sur la rocade dès janvier 2020

Près d'un Avignonnais sur quatre, soit plus de 22 000 personnes, vit à moins de 300 mètre de la rocade Charles de Gaulle. Parmi eux près de 16 000 y sont directement exposés à la pollution., au bruit et à la dangerosité. La maire d'Avignon parle même d'un calvaire quotidien. Le trafic peut monter jusqu'à plus de 53 000 véhicules par jour dont 11 % de camions.

Cécile Helle envisage de prendre un arrêté dès le 1er janvier 2020 pour interdire la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes, ce qui représente la quasi totalité des camions sur la rocade. Elle sollicite l'avis du Préfet sur la question. Une question qui a trop "attendu des signes positifs de l'Etat, tant en ce qui concerne la LEO ( la liaison est-ouest), que la limitation effective du trafic de poids lourds sur la rocade."

La maire explique qu'elle décide "d'agir pour la sauvegarde de la santé des populations exposées, ainsi qu'avec la cohérence de l'action publique sur le NPNRU". La mairie est en effet engagée sur un nouveau programme de renouvellement urbain dans les quartiers sud avec un apaisement de la rocade et la sécurisation du secteur. Sept établissements scolaires et de la petite enfance bordent cet axe de grand trafic, ainsi que des services publics ce qui entraîne un flux de piétons important.

Des sites de stockage temporaires des camions et des itinéraires de déviation éloignés sont déjà identifiés par les services de la mairie.