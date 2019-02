La maire de Saint-Pierre-des-Corps opposée au changement de nom de sa gare

Est-il vraiment nécessaire de changer le nom des gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps pour faciliter les voyages des touristes, notamment étrangers? La question divise les municipalités des deux villes. L'adjoint chargé du rayonnement de la ville de Tours, Jérôme Tébaldi, affirme qu'il y a régulièrement des touristes étrangers qui se retrouvent à Poitiers car ils ne sont pas descendus du TGV en provenance de Paris. Rien n'indique en effet sur les panneaux SNCF que Saint-Pierre-des-Corps n'est qu'à quelques kilomètres de Tours. Le conseil municipal de Tours est donc favorable à la modification des noms des deux gares, qui deviendraient les gares de Tours-Centre et Tours-Saint-Pierre-des-Corps.

Sollicitée par France Bleu Touraine mardi matin, la maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie-France Beaufils, affiche clairement son hostilité à ce projet défendu par les conseillers municipaux de la ville voisine : "Quand un voyageur prend son billet, il lui est indiqué que la gare de Saint-Pierre-des-Corps est à quatre kilomètres de Tours. Si on inscrit "gare de Tours-Saint-Pierre-des-Corps", des touristes descendront à St-Pierre en croyant être déjà à Tours. La confusion sera très grande, donc je pense qu'il est urgent de ne pas dépenser d'argent pour ça". Un changement de dénomination des deux gares coûterait environ 200 000 euros, selon la SNCF, car au-delà des changements de panneaux sur les quais, il faudrait prévoir des aménagements lourds sur les systèmes de sécurité de la compagnie.

Il y avait déjà eu une expérimentation avec une dénomination de ce genre il y a un certain nombre d'années, et on avait vite arrêté compte tenu des confusions qu'elle avait engendrées". Marie France Beaufils