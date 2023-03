La mairie d'Albert invite les habitants à soutenir son voeu contre le changement de nom de l'aéroport

Deux semaines pour recueillir le plus de soutiens possibles : c'est le défi de la mairie d'Albert, dans la Somme, qui appelle ses habitants à soutenir son voeu contre le changement de nom de l'aéroport Albert-Picardie. Le 10 mars dernier, le Syndicat Mixte de l’Aéroport Albert Picardie (SMAAP) a décidé de le changer en "aéroport international Amiens-Henry-Potez", une décision qui passe mal auprès des élus locaux.

Les élus albertins appellent ainsi à garder le nom d'Albert pour baptiser l'aéroport, et proposent "aéroport Albert-Amiens-Picardie".Pour le maire Claude Cliquet, avec le changement de nom, "c’est tout un pan de notre histoire locale qui disparaît, sur un territoire marqué depuis plusieurs générations par l’activité aéronautique" Il espère donc réunir le plus de signatures possibles en appui du voeu de son conseil municipal , qui dit "non à l'éviction d'Albert".

Les habitants souhaitant soutenir ce voeu peuvent le faire en ligne jusqu'au 15 avril . Les signatures seront ensuite envoyées au syndicat mixte.