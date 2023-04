A Château-Gontier-sur-Mayenne, on mise sur le fret ferroviaire pour le développement économique

C'est un moyen de transport sous-côté en France, et pourtant il est plus écologique que le transport routier. On parle là du fret ferroviaire. Il est de moins en moins développé dans notre pays, alors que nos voisins européens lui font la part belle. Un petit gâchis en France alors que nous avons le deuxième réseau ferroviaire d'Europe avec 29.000 kilomètres.

ⓘ Publicité

Dans le Sud-Mayenne, l'actuelle ligne entre Sablé-sur-Sarthe et Château-Gontier-sur-Mayenne est vieillissante, elle date de près de 100 ans. La mairie a donc décidé d'investir plusieurs millions d'euros et des travaux ont déjà démarré. Certaines entreprises de la ville comme la société Maisonneuve, spécialisée dans les produits métallurgiques, en profitent déjà : "le fret ferroviaire a souffert du manque d'investissements pendant plusieurs décennies. Il y a de gros efforts pour ce type de transport et on ne peut que le saluer. Le transport par rail est une solution d'avenir" explique Jean-Marie Brousset, le président de la PME.

loading

L'autre entreprise qui utilise presque quotidiennement ce réseau ferroviaire c'est Séché Environnement. Les travaux de rénovation du réseau doivent durer entre 8 et 10 mois.