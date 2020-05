La mairie de Limoges expérimente le 20 km/h dans l'hypercentre pour favoriser les piétons

Il faudra vraiment rouler au pas ces prochaines semaines dans les petites rues de l'hyper centre de Limoges ! Normalement limité à 30, la mairie a décidé de baisser la vitesse maximum autorisée à 20 km/h dans ce secteur. "Ça sera beaucoup plus sécurisant. On sera moins gêné par les voitures, surtout pour les enfants et les personnes âgées. Au niveau du quotidien, ce sera beaucoup plus agréable à vivre" estime Edith, une habitante de cette zone très commerçante .

C'est peut-être un petit peu exagéré - Marcel, un riverain

Mais tout le monde ne partage pas son optimisme. "On ne peut jamais aller contre des problèmes de sécurité. Néanmoins pour l'automobiliste, il faut reconnaitre que 20 à l'heure, c'est vraiment pas facile" tempère Marcel. A ses yeux, "c'est peut-être un petit peu exagéré. Je pense que 30 c'était mieux." L'idée de cette zone à 20 km/heure est de favoriser les piétons qui seront même prioritaires sur la chaussée !

Cette mesure expérimentale a un triple objectif explique Emmanuel Joly, de la direction du développement urbain à la ville de Limoges Copier

"C'est pour faciliter la distanciation sociale en permettant aux piétons de cheminer à bonne distance les uns des autres. Puisque dans cette zone là, les piétons pourront cheminer sur la voie publique. Ils seront autorisés à la faire et ils seront prioritaires" prévient Emmanuel Joly, chargé de projet à la direction du développement urbain à la ville de Limoges. Et il prend l'exemple des fils d'attente devant les commerces qui pourraient obliger les autres piétons à descendre du trottoir pour passer.

Le stationnement redevient payant dans l'hypercentre

Pierre tient la salon de coiffure place du Poids Public. S'il salue la volonté de protéger les piétons, il désapprouve l'idée d'un mélange autorisé sur la chaussée. "Quand on parle de sécurité et de gestes barrière contre le corona, il faut tout favoriser. Mais associer les piétons sur la voie en étant prioritaires sur les véhicules, je ne suis absolument pas d'accord" tranche t-il. Peut-être faut-il y voir une manière de dissuader les automobilistes d'entrer dans l'hypercentre sans pour autant en interdire l'accès aux voitures ?

Une stratégie qui se confirme à travers le stationnement. Les feux piétons entre les parkings relais et l'accès à l’hypercentre vont durer moins longtemps pour inciter les automobilistes à laisser leur voiture en dehors de cette zone. Dans la même veine, le stationnement redevient payant à partir de ce lundi dans l'hypercentre. Par contre, en dehors, dès les boulevards, il reste gratuit jusqu'à nouvel ordre.