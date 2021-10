La mairie de Marseille part en guerre contre le stationnement anarchique avec davantage d'amendes

La mairie de Marseille annonce vouloir sévir contre le stationnement anarchique : plus d'amendes et de mises en fourrière sont déjà enregistrées depuis le début de l'année. Dans les rues de la ville la mesure est diversement accueillie. Certains artisans et commerçants dénoncent le manque de places.

Davantage d'agents municipaux pour davantage d'amendes et de mises en fourrière : c'est ce qu'annonce la mairie de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, afin de lutter contre le stationnement anarchique et faciliter les mobilités douces. Dans les rues de la ville, conducteurs et piétons sont excédés par la situation, mais regrettent surtout le manque de places de stationnement.

Des verbalisations et mises en fourrière en augmentation

La mairie de Marseille déclare avoir recruté 30 policiers municipaux supplémentaires depuis le début de son mandat, et procédé à 16.000 mises en fourrière de véhicules mal garés cette année, soit une hausse de 15% par rapport à 2019. Le message est clair : faciliter la vie aux mobilités douces, vélos et piétons compris. Dans le 1er arrondissement de la ville, ces derniers sont excédés par les voitures mal garées : "j'ai une poussette, et face à moi, une voiture à moitié garée sur le trottoir et à moitié dans la rue. Comment est-ce que ça s'appelle ? C'est insupportable et dangereux" réagit un père de famille fatigué mais habitué à la scène.

Rue de Pressensé, on ne compte pas non plus les voitures garées malgré les poteaux pour empêcher le stationnement. "Un camion de pompiers ne pourrait pas passer. Le stationnement est un scandale", se désole Lagdar, 50 ans dans le quartier. Sa voisine surenchérit : "c'est un orchestre de klaxons toute la journée."

La peur de l'amende va-t-elle suffire ?

Reste que davantage verbaliser les automobilistes ne va peut-être pas les dissuader totalement de mal se garer. C'est le cas, en particulier, des artisans et commerçants qui travaillent avec leur véhicule, comme Laurent, artisan dans le bâtiment : "On fait comme on peut pour se garer au plus près des immeubles, mais quand on travaille en centre-ville, on gonfle un peu les devis parce qu'on sait qu'on va prendre cinq ou dix prunes. On va s'adapter, mais ça fait 30 ans que je paye, et je n'ai pas fini de pas payer."

Le fourgon utilitaire d'un artisan du bâtiment, qui a l'habitude de se garer, warnings allumés, sur des places qui n'en sont pas, comme ici dans le 1er arrondissement de Marseille. © Radio France - Céline Autin

Même sentiment chez Raymond, boucher, qui va souvent rendre visite à des clients. Il a l'habitude de payer des amendes et a même dû aller chercher sa voiture à la fourrière une fois : "ça m'a coûté cher, mais comment voulez-vous faire ? Il n'y a pas de places, les parkings sont complets." Et ce n'est pas sa buraliste, Anastasia, qui va le contredire. Devant son bureau de tabac, c'est la guerre pour la moindre place de stationnement. Elle est souvent obligée de mal se garer pour décharger ses livraisons de cigarettes. Résultat : une pile d'amendes à plus de 2.000 euros.

Elle en est persuadée, les verbalisations pour stationnement gênant, qui vont de 35 à 135 euros, lui ont aussi fait perdre une partie de sa clientèle : "30% des clients du matin, accuse-t-elle. Vous, vous voulez boire un café ou avoir une amende à 135 euros ?" Inutile de dire qu'elle voit d'un très mauvais œil la nouvelle politique de répression de la mairie. "A la place, ils pourraient créer des dépose-minutes devant chaque commerce, ou des places réservées aux commerçants. Mais non, on aligne ! C'est sûr que c'est plus facile !" lance-t-elle en colère.