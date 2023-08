La Mairie de Paris renforce "l'offre de vélo en courte durée" à la place des trottinettes en libre-service

"Ca s'est fait n'importe comment parce qu'il n'y a pas d'outils pour réguler". David Belliard, Adjoint à la maire de Paris en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie, justifie et se réjouit de la disparition des trottinettes en libre-service dans la capitale. Les places de parking seront redistribuées pour les vélos en location. "Nous renforçons l'offre de vélo en courte durée par les mêmes opérateurs", explique David Belliard.

Priorité piéton

Mais la fin des trottinettes, ne signifie pas la fin des problèmes entre piétons, vélos, trottinettes, voitures, bus. David Belliard rappelle que la priorité de la Mairie c'est la sécurité des piétons. "Premier acte : la fin des trottinettes, qui fait partie de la sécurisation et de l'apaisement de l'espace public. Deuxième chose : une campagne de communication lancée cet été pour informer sur les nouvelles règles d'usage : priorité aux usagers les plus vulnérables, les piétons." Avec quels moyens ? Depuis début juillet, un code de la rue est mis en place avec 52 règles et des sanctions sont dressées assurent David Belliard. "La police municipale a pour priorité de lutter contre les incivilités , montrer qu'il n'y a pas d'impunité dans l'espace public."

La révolution urbaine dans la capitale se mène sur plusieurs fronts pour David Belliard: "d'abord sur nos chantiers avec la livraison de nouvelles infrastructures vélos, les rues aux écoles, et puis le sujet majeur à venir, c'est la transformation du périphérique avec une voie dédiée au covoiturage et transports en commun, héritage des Jeux Olympiques."

David Belliard, membre de l'exécutif municipal, a aussi rappelé sa position "contre" ces JO de Paris, "un méga-événement avec des sponsoring commerciaux, des bouquinistes qui vont devoir bouger, et un coût environnemental fort".