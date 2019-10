La mairie de Paris s'oppose au projet de rénovation de la Gare du Nord

Paris, France

Jean-Louis Missika, l'adjoint à l'urbanisme de la maire de Paris et la maire du Xe arrondissement de Paris, Alexandra Cordebard réclament à ce que le projet de Gare du Nord soit revu.

"La Ville de Paris ne sera pas aux côtés de la SNCF pour défendre le projet commercial", écrivent dans ce texte publié par Le Monde les deux élus socialistes, estimant que "la dimension commerciale ne doit pas prendre le dessus sur les services rendus aux usagers". Tout en reconnaissant que la transformation de cette gare, la première d'Europe en trafic, est "essentielle" en vue des Jeux olympiques de 2024, M. Missika et Mme Cordebard estiment que le projet retenu par la SNCF, qui fait la part belle aux commerces, "est le contraire de ce qui est nécessaire". Dans leur tribune, ils appellent à "construire sans détruire" et assurent que "la Ville de Paris est prête à assumer sa part aux côtés de l'Etat et de la région Île-de-France" afin que la rénovation de la gare soit financée par des fonds publics plutôt que par une coentreprise entre SNCF Gares et connexions et Auchan, comme le prévoit actuellement le projet.

Le 3 septembre, une vingtaine d'architectes dont Jean Nouvel et Roland Castro, lançaient, déjà dans Le Monde, la controverse sur le projet de la Gare du Nord, qu'ils jugeaient "inacceptable et pharaonique", demandant qu'il soit "repensé de fond en comble".