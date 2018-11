La mairie de Paris va commencer à verbaliser les trottinettes sur les trottoirs

Alors que les trottoirs parisiens sont de plus en plus envahis par des engins qui slaloment entre les piétons, la municipalité veut encadrer ces nouveaux modes de déplacement. Parmi les mesures annoncées ce mardi, la possibilité de verbaliser la circulation ou le stationnement sur les trottoirs.

Paris, France

Une amende pour une trottinette gênante, ou pour un engin électrique qui circule sur le trottoir... A Paris, c'est pour bientôt. La mairie a annoncé ce mardi la mise en œuvre de 7 mesures pour réguler l'usage des EDP, les engins de déplacement personnel. Ces petits véhicules individuels (trottinettes électriques, gyropodes, hoverboards...), dont le développement s'est accéléré depuis un an avec l'essor du free-floating, commencent à menacer la sécurité des piétons. En l'absence de cadre juridique, la ville prend les devants pour faciliter la cohabitation pacifique des différents modes de transport.

Ce qui peut être verbalisé

Ainsi, pour mettre fin à l'anarchie sur les trottoirs parisiens, la ville a décidé de sévir. Les agents municipaux pourront désormais verbaliser les trottinettes électriques circulant à vive allure au milieu des piétons. Concernant le problème de l'encombrement des trottoirs, la mairie indique que des solutions spécifiques de stationnement seront prochainement proposées. Des espaces réservés et identifiés par un marquage au sol sont en cours d'expérimentation dans les 2e et 4e arrondissements. Mais en attendant, le fait de laisser une trottinette sur un trottoir est simplement toléré. Et encore, à condition qu'elle ne gêne pas la circulation des piétons. Le cas échéant, la ville "se réserve le droit de verbaliser et de mettre les véhicules gênants en fourrière".

L'entreprise Lime a comptabilisé 100.000 locations de trottinettes électriques à Paris rien qu'en juillet 2018. © Radio France - Emilie Defay

Les autres mesures

L'exécutif parisien a aussi prévu un volet prévention avec une campagne de communication axée sur le respect de la sécurité des piétons. On ignore sur quel support elle sera diffusée, mais elle devrait mettre l'accent sur le port du casque et le respect du code de la route. Enfin, la mairie proposera à tous les nouveaux opérateurs de free-floating de signer une charte de bonnes pratiques. Et elle remettra sur la table la question sensible de la redevance, que ces entreprises devront payer au titre de l'exploitation commerciale de l'espace public.

Cet ensemble de mesures était très attendu. Le groupe d'opposition "Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants" venait juste de déposer un vœu pour encadrer l'utilisation de ces nouveaux engins de mobilité urbaine, lors du prochain Conseil de Paris (14 au 16 novembre).