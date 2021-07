Le tribunal administratif de Toulon a ordonné ce vendredi la suspension de l'arrêté du préfet du Var réglementant le survol du golfe de Saint-Tropez par les hélicoptères. La juridiction administrative répond ainsi favorablement à la demande de la mairie de Ramatuelle et de six associations.

La mairie de Ramatuelle et six associations remportent une bataille contre les hélicoptères dans le Golfe

C'est une première victoire après des années de lutte pour la mairie de Ramatuelle et six associations, dont Halte Hélico qui avaient formulé une requête en suspension d'un arrêté préfectoral réglementant le mouvement des hélicoptères sur le golfe de Saint-Tropez. Le tribunal administratif de Toulon a rendu sa décision ce vendredi et prononce la suspension de l'arrêté du Préfet du Var.

Dans sa décision, le juge des référés indique "qu'il résulte de l’instruction que les nuisances sonores engendrées pour les rotations d’hélicoptères au-dessus du territoire des communes, et notamment de la commune de Ramatuelle, ont atteint pour la population des communes un niveau intolérable, reconnu par l’autorité préfectorale elle-même" . Il note dans le même temps que "les intérêts des utilisateurs des hélicoptères ne constituent pas un intérêt public tel qu’il puisse faire échec aux circonstances défavorables décrites plus haut, notamment au regard de l’existence d’alternatives à l’accès héliporté".

Enfin, le juge des référés rappelle que le Préfet n'est pas compétent pour réglementer les hélisurfaces, mais que le représentant de l'Etat dispose d'un pouvoir de police résiduel qui se limite à l'autorisation des hélistations.

"Cette décision consacre le principe d'interdiction de l'utilisation des hélisurfaces au-delà du caractère purement occasionnel (...) il n'est donc plus possible aux compagnies aériennes d'exploiter des hélisurfaces pour une activité de transport public ni de dépasser le plafond des 200 mouvements annuels" indique Roland Bruno, le maire de Ramatuelle dans un communiqué.

Un résultat paradoxal

Mais cela n'est peut-être pas tant une victoire que ça. En effet, la suspension de cet arrêté renvoie in fine à la réglementation nationale de 1995. "La suppression de cet arrêté aura pour conséquence mécanique de libérer l'activité des sociétés d'hélicoptères" indique Eric de Wispelaer, le sous-préfet de Draguignan, en charge de cet épineux dossier. Concrètement, les sociétés pourront identifier elles-mêmes des hélisurfaces en accord évidemment avec des propriétaires privées qui accepteraient contre dédommagement de louer une partie de leur terrain.

C'est donc une victoire, certes, mais un résultat paradoxal. Un connaisseur du dossier confirme qu'avec cet arrêté, les sociétés d'hélicoptères étaient contraintes de se réguler. Mais sans contrainte, le risque est qu'il y ait encore plus de survols. L'affaire doit être examinée sur le fond en septembre. Il appartient désormais au Ministère de la Transition écologique de se saisir du dossier.