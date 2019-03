La mairie de Talant émet un voeu contre le bruit à la sortie du tunnel de la Lino

Talant, France

"Avant ici c'était la nature, le chant des oiseaux. Mais depuis cinq ans on voit les poids lourds et surtout on les entend. Le bruit se réverbère contre la falaise et remonte jusqu'à nous". Benigna habite cette maison depuis 30 ans. Mais depuis l'inauguration de la Lino en 2014, sa vie, tout comme celle de ses voisins, n'est plus aussi paisible. La mairie de Talant a décidé d'émettre un voeu ce mardi en conseil municipal pour soutenir les habitants et faire réagir les services de l'Etat qui gèrent le tunnel.

Depuis leur terrasse ensoleillée, Benigna et Stéphane ont désormais vue sur le tunnel. Alors quand ils s'installent à l'extérieur, ils préfèrent se mettre de l'autre côté de la maison. Si le bruit des camions n'est pas ce qu'on peut appeler une cacophonie, c'est surtout que le passage est incessant. "Les calculs de décibels, c'est une moyenne, et c'est vrai qu'on est en dessous des normes précise Stéphane, mais le problème c'est qu'il y a des pics, qui dépassent les 70 décibels. La nuit on ne peut plus ouvrir les fenêtres, sinon on est forcément réveillés à un moment ou à un autre." Leur voisin Alain ne dit pas autre chose : "on ne peut plus ouvrir les velux sans subir les nuisances des camions. Le problème c'est vraiment les poids-lourds, les voitures on ne les entends presque pas." Et ils sont une centaine à vivre ça au quotidien.

Aucun système anti-bruit dans le sens de la descente

Le problème, c'est que rien n'a été fait contre le bruit dans le sens de la descente des véhicules en direction de Plombières-les-Dijon. Il y a bien un mur anti-bruit dans le sens de la montée, "et il faut bien reconnaître que ces lames de béton sont efficaces, dit Stéphane, on n'entend quasiment rien dans ce sens là." Les habitants, et l'association Aderoc (association de défense contre la rocade nord-ouest) réclament donc l'installation d'un nouveau mur anti-bruit entre les deux voies.

La vue de la terrasse de Benigna et Stéphane © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Le plus rageant pour Roger Terraz, le président de l'Aderoc, c'est que c'était pourtant prévu au départ : "l'Etat devait prolonger la sortie du tunnel sur 80 m. Mais ça n'a pas été fait, pour des raisons qu'on ne comprend pas. Ils avaient le budget, c'était même pas des raisons financières mais on n'a jamais eu de réponses."

Ce n'est pas le plus urgent, mais il ne faut quand même pas oublier ce problème

Le maire de Talant Gilbert Menut explique que le conseil municipal a décidé d'émettre solennellement un voeu pour alerter les services de l'Etat, parce que ces habitants se sentent un peu oubliés. "Faut dire qu'il y a des problèmes plus visibles, comme le rond-point d'Ahuy où il y a des bouchons. Mais ce petit point là, un problème de bruit, tout seul, très localisé n'a pas été pris en compte et répertorié par les services de l'Etat. Je ne pense pas que ce soit la volonté de nuire à qui que ce soit, y'a plus urgent, immédiat, ou spectaculaire ailleurs, mais ce petit point là ne doit pas être oublié."