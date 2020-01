La Manche augmente ses investissements pour les routes

Manche, France

Les élus du département de la Manche étaient réunis en session ce vendredi 17 janvier pour voter, comme chaque début d'année, leur budget. Comme annoncé, pas d'augmentation d'impôts, mais des investissements en hausse pour les infrastructures routières.

Le département va notamment créer cinq nouvelles aires de covoiturages : à Saint-Joseph, Créances, Sainte-Mère-Église, Pont-Farcy et Folligny. Les aires déjà présentes à Carentan, Benoitville et Couville vont être agrandies.

Les investissements pour les travaux de renouvellement de l'enrobé des routes vont être augmentés. Les élus veulent aussi accélérer l'installation des bandes-multifonctions, c'est-à-dire l'élargissement des voies.

"On s’aperçoit que partout où on fait ça, on améliore de manière très importante la sécurité", précise Marc Lefèvre, le président du département. "Si quelqu'un fait un dépassement dangereux, les véhicules peuvent s'écarter de chaque côté et on diminue le risque d'accidents."

Le budget alloué à ces dispositifs passent à 3,9 millions d'euros, soit trois fois plus que l'an dernier.

Retard sur le chantier

Le chantier de contournement de Saint-Pair, sur l'axe Granville-Avranches, accuse du retard. Il ne pourra pas démarrer avant la fin de l'année. "On avait des acquisitions foncières à terminer, mais ces sommes seront réinvesties dans l'entretien de nos routes", explique Marc Lefèvre.