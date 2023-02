La maquette de la ligne 5 du tram exposée dans la hall de la mairie de Montpellier

Le design de la ligne 5 du tram de Montpellier a été dévoilé il y a deux semaines au jardin des Plantes à Montpellier. Dès ce lundi, les habitants de la Métropole peuvent venir découvrir la maquette de cette ligne qui reliera Clapiers à Lavérune en 2025. Une exposition dans le hall de l'Hotel de Ville de Montpellier jusqu'au 16 mars.

"La nouvelle Ligne 5 « Feuille de vie », signée par l’artiste Barthélémy Toguo, poursuit avec audace et fierté la fabuleuse histoire des tramways, tous signés par des artistes de renom, contribuant au rayonnement de la métropole de Montpellier. Ce tramway écrit un nouveau chapitre qui affirme l’engagement de tout un territoire en faveur de l’art et de la culture. Avec cette cinquième ligne, une nouvelle voie s’offre à tous les habitants de la Métropole pour des transports en commun gratuits et décarbonés, un pas de plus vers la transition écologique et les mobilités apaisées."

Le public est ainsi invité à venir découvrir la maquette de la Ligne 5 de tramway, exposée du 6 février au 16 mars 2023, dans le Hall de l’Hôtel de Ville de Montpellier, de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi.