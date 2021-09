La métropole d'Orléans aménage (enfin) une vraie piste cyclable sur le pont Royal

Les usagers du vélo la réclamaient depuis des années : une vraie piste cyclable est en cours d'aménagement sur le pont Royal, à Orléans. Cette voie du pont était déjà réservée aux vélos depuis mai 2020 et le déconfinement. Le revêtement, les bordures et la signalisation ont été totalement repris.

C'est une "conséquence heureuse" de la crise sanitaire du Covid. En mai 2020, au moment du déconfinement, la métropole d'Orléans avait décidé de condamner la voie de circulation Nord/ Sud du pont Royal pour la réserver entièrement aux cyclistes. C'est ce que l'on a appelé "les corona-pistes." L'expérimentation a été concluante et aujourd'hui, la métropole a décidé d'aménager la voie en une vraie piste cyclable.

Christian Dumas, maire d'Ingré et vice président d'Orléans © Radio France - Patricia Pourrez

"Depuis mai 2020, la fréquentation de cette piste sur le pont royal a été exponentielle" reconnait Christian Dumas, le maire d'Ingré et vice président de la métropole chargé de la politique cyclable. "Il fallait donc qu'on passe à l'étape d'après en aménagement une piste sécurisée et bien matérialisée". Le chantier d'aménagement de la piste a commencé cette semaine et devrait se poursuivre jusqu'au 10 septembre. Ce sera comme un prolongement de la piste cyclable déjà existante sur le quai Cypierre. "On a repris les bordures, le revêtement et l'enrobé sur le pont va être refait dans la nuit du 8 au 9 septembre pour justement limiter les perturbations". Au total, ces travaux vont coûter 170.000 euros à la métropole.

Une piste suffisamment balisée aux entrées ?

Dans le cadre de cet aménagement, les plots en plastique blanc, qui matérialisaient l'entrée de la piste des deux côtés du pont, ont été enlevés. " C'est une demande de l'Architecte des Bâtiments de France dans un souci esthétique" précise Christian Dumas. Mais, cette situation peut créer un peu de confusion pour les automobilistes. D'ailleurs, pendant cette phase de travaux, des voitures ont déjà emprunté le pont dans le sens Nord/ Sud et du coup, des cyclistes se sont retrouvés nez à nez avec une voiture. " Vu les aménagements prévus sur le long terme, on a peur que cela arrive d'autre fois" s'inquiète Nicolas Guilmain du collectif orléanais Vélorution.

" C'est sûr que la bêtise n'a pas de limites, pas de frontières" s'amuse Christian Dumas. " Mais, celui qui s'engagera sur cette piste ne pourra pas dire que c'est pas mégarde ou pas inattention." Selon lui, la piste sera vraiment matérialisée par le revêtement, il y aura des panneaux de signalisations et la Métropole va remettre des " potelets plus conformes" aux exigences à l'Architecte des bâtiments de France pour dissuader les automobilistes de passer.