La métropole de Bordeaux va expérimenter un billet unique pour les déplacements à vélo, en bus, tramway et TER

Un seul et même ticket pour tous vos déplacements dans la métropole de Bordeaux : circuler à vélo, en tram, en bus et en train (TER) de façon illimitée. C’est le principe du billet unique qui a été adopté vendredi par les élus métropolitains. Ce ticket unique sera expérimenté durant un an à partir de début novembre. Et il coutera 10 euros par mois en plus du coût de l’abonnement mensuel TBM.

ⓘ Publicité

"Ce tarif unique sera mis en place après les vacances de la Toussaint pour l'ensemble des usagers qui ont un abonnement annuel TBM et ils pourront emprunter les TER qui circulent sur la métropole, quelles que soient l'origine et la destination à l'intérieur de la métropole", explique Béatrice de François, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge des transports et du stationnement.

Ce ticket unique permettra de prendre le TER dans les 16 gares métropolitaines

Ce billet unique "se déclinera pour tous les abonnements : pitchoun, jeune, tout public, salariés, séniors, le tout pour 10 euros par mois en plus du coût de votre abonnement mensuel TBM", indique Bordeaux Métropole . Certains élus, à l'image de Philippe Poutou, ont toutefois plaidé pour la gratuité du dispositif.

"Il y a bien sûr toujours des différences dans une assemblée politique. Il y en a qui voudrait la gratuité mais la gratuité n'est pas possible car nous devons entretenir et investir dans nos équipements", assure Béatrice de François. "Et la gratuité existe en quelque sorte déjà pour 80 % des 82.000 usagers qui ont la tarification solidaire."