La Métropole de Montpellier crée une police métropolitaine des transports

C'était une promesse de campagne de Michaël Delafosse, alors candidat aux élections municipales à Montpellier. Mais de 30 agents promis, le président de la Métropole a décidé d'augmenter les objectifs. Ce sont finalement 42 agents qui seront embauchés pour assurer la sécurité dans les transports en commun de la métropole dès 2023, le temps de les former.

42 agents de la police métropolitaine en plus des 82 contrôleurs

Ils viendront en renfort des 186 policiers municipaux et des 82 contrôleurs pour lutter contre les incivilités. "Ça ira de dire aux jeunes de ne pas mettre leurs souliers sur les fauteuils jusqu'à interpeller ceux qui seraient tenter de commettre de délits, comme des vols ou des agressions", explique le président de la Métropole Michaël Delafosse.

Ils auront également à gérer la lutte contre le harcèlement des femmes. L'élu espère surtout que par sa seule présence, "elle rassurera, apaisera et dissuadera. Quand des parents me disent qu'ils ont peur que leur fils prenne le tram, ça n'est pas possible."

Des actions coordonnées entre police municipale et police nationale dont déjà menées, notamment près de la gare Saint-Roch.