La métropole de Montpellier met le paquet pour la sécurité dans les transports en commun

La métropole de Montpellier renforce les missions des agents de la Tam et les opérations coordonnées contrôleurs et Polices municipale et nationale

La sécurité dans les transports est la priorité des priorités de la ville de Montpellier et de la Métropole. Montpellier arrive d'ailleurs quatrième au palmarès des villes aux transports publics les moins sûrs de France, après Paris, Saint-Denis et Lyon, dans une enquête publiée récemment par Le Figaro. Des incivilités, des crachats, de l'agressivité qui serait liés à la gratuité et au covid. "C'est surtout le résultat du mauvais bilan de l'ancien maire Philippe Saurel", explique la nouvelle municipalité qui ajoute que c'est précisément pour corriger le tir qu'elle met en place tous ces dispositifs. Pour Julie Frêche, vice-présidente de la Métropole, chargée des Transports, "les incivilités dans les transports publics sont importants, il ne faut pas le nier, et avec la perspective de la gratuité en 2023, on doit tout faire pour que prendre les transports soit une opération sécure pour les enfants et pour tous".

Des opérations coups de poing conjointes contrôleurs et polices nationale et municipale

Depuis le printemps dernier, des opérations coups de poings conjointes aux contrôleurs, à la police municipale et à la police nationale sont menées quatre fois par semaine pour contrôler le non respect du port du masque à bord, les pickpockets, le harcèlement de rue ou encore les rodéos sur les rails de tram. En 2021, 27 000 PV ont ainsi été dressés. Des opérations de nuit sont annoncées pour les prochaines semaines.

Les contrôleurs de Tam sont désormais équipés de caméras-piétons pour calmer les esprits en cas de litige.

La création d'une police métropolitaine des transports en 2023

Et enfin, une police métropolitaine des transports est en cours de création. En 2023, 42 agents interviendront dans les bus et les trams en plus des policiers de chacune des 31 communes de la métropole, "c'est une demande de l'ensemble des maires de la Métropole" tient à préciser Jean-Pierre Rico, maire de Pérols, chargé de la création de cette police métropolitaine.

Il y aura alors au total 392 policiers municipaux sur tout le territoire (183 policiers pour la mairie de Montpellier, 167 policiers municipaux hors ville de Montpellier et 42 policiers métropolitains).