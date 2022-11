La métropole de Montpellier va déployer des box à vélos sécurisés en 2023

Un premier box a été installé à Plan-Cabannes et un test va être mené jusqu'à la fin de l'année 2022.

Le vélo à Montpellier c'est pratique, encore faut-il ne pas se le faire voler. Pour tenter de régler ce fléau, la métropole a commandé 80 box à vélos sécurisés. Le premier a été installé à Plan-Cabannes à la mi-octobre, afin de mener des tests avec des cyclistes volontaires, avant une mise en service en 2023. Il s'agit d'un petit garage dans lequel les vélos sont attachés et dont la porte se rabat pour former une sorte de cloche entièrement fermée.

ⓘ Publicité

Il y aura différents formats de box : des grands de 20 places pour les lieux publics très fréquentés (centres commerciaux, établissements scolaires...), des petits de cinq places devant les entreprises, et des individuels dans les quartiers d'habitation. "Cette offre doit permettre aux personnes qui n'ont pas la possibilité de rentrer leur vélo chez eux ou au travail de le laisser sans crainte", explique Julie Frêche, vice-présidente de la métropole en charge des mobilités.

L'accès aux vélos est impossible quand les box sont fermés. © Radio France - Thomas Pinaroli

"C'est sûrement une des solutions, ça permet au moins d'empêcher l'accès direct aux vélos", pense Bernard, un cycliste montpelliérain qui a déjà subi plusieurs vols. Les box pourront être déverrouillés à partir de l'application mobile Tam M'Ticket. Seules les personnes qui auront souscrit un abonnement spécifique pour ce service pourront ouvrir les garages.

Le vol, facteur de découragement

Le stationnement en sécurité est un enjeu majeur dans la politique de développement du vélo en ville. "Des gens nous appellent tous les jours pour nous dire qu'ils se sont fait voler leur vélo, alerte Aurore Chesnais, vice-présidente de l'association Vélocité. On a déjà vu des arceaux sciés !"

En 2021, plus de 1.500 vélos avaient été volés à Montpellier, soit quatre par jour. "On sait très bien qu'un, deux, trois vols vont décourager les cyclistes, et qu'ils choisiront un autre moyen de transport, concède Julie Frêche. L'objectif, c'est de les tranquilliser."

"En France, 14% des cyclistes victimes d'un vol ont arrêté la pratique", Julie Frêche, vice-présidente de Montpellier métropole

L'ouverture des box est prévue pour le début de l'année 2023. Le prix des abonnements sera communiqué au cours du mois de décembre.

loading

loading