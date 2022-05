La Métropole de Montpellier va se doter de 235 km de pistes cyclables sécurisée et confortables

Le grand plan vélo de la Métropole de Montpellier a été présenté et adopté ce mardi en séance plénière. Un gigantesque plan pour inciter les habitants à circuler à vélo. 235 kilomètres de Réseau Express vont être aménagés pour relier les villes de la Métropole et les quartiers de Montpellier entre eux.

Il s'agit de pistes cyclables totalement sécurisées, avec des aménagements spécifiques, avec des trajets directs, très peu de carrefours pour limiter au maximum les pauses qui obligent le cycliste à poser le pied par terre. Des pistes confortables, un revêtement de qualité entretenu toute l'année, des pistes clairement identifiées : signalisation au sol et avec des panneaux. Ces pistes seront aussi suffisamment larges pour accueillir les vélos-cargo de plus en plus répandus, notamment chez les artisans qui se déplacent avec leur matériel dans l'Ecusson.

Ces pistes express ont été baptisée "vélo-lignes", comme on trouve des lignes de tram ou de bus. Il y aura plusieurs anneaux un autour du centre ville de Montpellier, de la gare Sud de France, entre Juvignac et Castelnau, entre Carnon et Juvignac et entre la Gare Sud de France et Castries Mais aussi 11 radiales pour relier les communes de la Métropole à Montpellier ou entre elles, 235 km au total.

A ce Réseau Express s'ajouteront les pistes cyclables plus classiques existantes ou à aménager pour rallier les vélos lignes. La métropole promet que les 3/4 du réseau sera réalisé d'ici la fin du mandat en 2026.

Des aides prolongées jusqu'en décembre pour acheter un vélo électrique

Elle a aussi voté ce mardi la prolongation des aides pour l'achat d'un vélo électrique jusqu'en décembre 2022, déjà 28 000 dossiers ont été déposés en un an et demi. Ces aides seront aussi ouvertes aux professionnels qui achètent des vélos-cargos ou des triporteurs, il faut encourager la cyclo logistique, la livraison à vélo, les artisans s'y mettent aussi, ces vélos permettent de transporter du matériel.

Selon la fédération des usagers de la bicyclette, 60 % des Français seraient prêts à faire du vélo. La Métropole rappelle qu'en moyenne la voiture coute 6000 euros par an et cela ne va pas s'améliorer avec le prix du carburant qui ne cesse de monter.

L'objectif est clair depuis le début du mandat de Michael Delafosse, il faut que les habitants renoncent à prendre leur voiture pour des petits trajets. Plus de la moitié des déplacements du quotidien dans la Métropole de Montpellier font moins de 3 km, et 40 % des gens prennent encore la voiture. A