Nancy, France

Alors qu’il faudrait quelques 40 millions à la métropole du Grand Nancy pour faire monter le prochain tramway sur rail à Brabois, avec un débat toujours en cours, Malika Dati, vice-présidente en charge des mobilités a investi… 20 000 euros pour inciter les habitants à marcher et à prendre leur vélo pour aller travailler. Une application pour téléphone portable développée par une société de Nantes avec une idée assez simple : vos pas ou vos trajets à vélo se transforment en points qui vous donnent droit à des réductions chez des commerçants de Nancy ou d’ailleurs.

Malika Dati, vice-présidente en charge des mobilités présente les Mollets d’or. © Radio France - Thierry COLIN

Rien de révolutionnaire, cela existe déjà dans d'autres grandes ville dans l’hexagone et l’application est plus ou moins bien appréciée par les passants. Les geeks - qui comptent déjà leurs 6000 pas quotidiens - adorent déjà. Les passants moins joueurs ou déjà exaspérés par les publicités sur leur téléphone passeront leur chemin.

Une priorité ?

D’autres auraient préféré un investissement dans des pistes cyclables ou dans un nouveau tramway qui monte au plus vite jusqu’à Brabois : «je n’ai jamais tant marché que quand le tram est arrivé en 2001 et 2002 ; et je marchais entre Vandoeuvre et Nancy !» confie une habitante qui ne jouera pas le jeu des Mollets d’Or et qui a signé une pétition pour que le prochain tramway aille directement de la gare de Nancy au CHU de Brabois. Pour elle, ce n'était pas forcément une priorité, ça peut même être pris comme une provocation.

Faire jouer les enfants

Les Mollets d’or, une marque déposée par la Métropole et qui cible les adultes. «Notre prochaine cible, ce sera les enfants pour inciter à la marche et au vélo» confie la vice présidente en charge des mobilités qui espère étendre l’application au printemps à tous les habitants de la métropole.

Application encore en test

Pour l’heure l’application - qui peut déjà être téléchargée - peut être testée par 25 000 personnes, essentiellement sur Nancy centre, Vandeouvre-Brabois et Rives-de-Meurthe, où il existe un plan de déplacements inter entreprises (PDIE), notamment les salariés de la métropole, de la ville de Nancy, du CHU de Brabois, de la Direst, de l’INRS, de la MGEN, de Solorem ou encore Technolia... Pour l'heure quelques dizaines de commerces jouent le jeu de la réduction. L’application, qui favorise les trajets domicile-travail en semaine, à pied ou à vélo, devrait être généralisée à tous les habitants du de l'agglomération de Nancy d’ici le printemps.