La métropole de Nice dévoile le tracé de la future ligne de tram T5

La métropole Nice Côte d'Azur a levé le voile sur le tracé de la future ligne T5 du tram niçois ce jeudi 20 janvier. Cette ligne T5 reliera le palais des expositions à la commune de Drap, en passant par La Trinité, avec 16 stations tout le long. Le trajet de 7,6 km sera effectué en 25 minutes.

Le T5 desservira ainsi un bassin de 50 000 habitants et 28 000 emplois avance la métropole, traversant les quartiers Pasteur et de Roquebillière, longeant en partie l'avenue Joseph Raybaud et le boulevard de l'Ariane.

Le terminus du tram à Nice se situera devant le palais des expositions (futur palais des arts de la culture) - Métropole Nice Côte d'Azur

Des travaux jusqu'à 2028

Les travaux seront progressifs, avec une livraisons en trois étapes : jusqu'à l'Ariane Nord en 2026, jusqu'à La Trinité en 2027 et jusqu'à Drap en 2028. 7,6km de piste cyclable seront aussi construits le long du tracé ainsi que plusieurs parking-relais à Pont Jumeaux, Saint-André-de-la-Roche, La Trinité et Drap.

La métropole indique que la réalisation de cette ligne 5 fait partie de son plan climat, qui vise -22% d’émissions de gaz à effet de serre en 2026, -55% en 2030, et la neutralité carbone en 2050.

Les travaux devraient prendre fin en 2028. - Métropole Nice Côte d'Azur

Bientôt une consultation publique

Selon la métropole, cette ligne 5 permettra d'émettre 2 000 tonnes de CO2 en moins par an, "grâce à la suppression de 18 000 véhicules par jour dans la vallée du Paillon". C’est-à-dire une diminution "de 20% à 25 %" du trafic routier quotidien

Une concertation publique va désormais démarrer le 28 janvier prochain. Elle se tiendra jusqu’au 11 mars 2022 dans les mairies annexes de Bon Voyage et Pasteur ainsi que dans les mairies des communes de La Trinité et Drap. Il faudra notamment choisir entre deux tracés pour relier La Trinité à Drap.