La métropole de Toulon se dote de 109 bus plus propres

Toulon, France

D'ici 2020, la Métropole va renouveler son parc de bus avec l'arrivée de 109 bus propres. 12 bus seront 100% électrique, 50 bus au gaz et 47 bus hybrides. Au total, le réseau sera donc composé de 136 bus propres. Un investissement de 61 millions d'euros pour la collectivité locale qui la place bien en avance par rapport à la réglementation en vigueur dont la date butoir est de 2025. Cela va permettre notamment de réduire considérablement la quantité de gasoil consommée par les transports en commun actuels. Sur les 3 883 908 litres consommés par an, la moitié sera ainsi économisée, limitant ainsi les particules et les rejets nocifs.

Chaque année, les bus du réseau Mistral transportent 32 millions de passagers dans toute l'agglomération toulonnaise. C'est 78% de plus en 16 ans. La métropole ambitionne d'en transporter encore davantage afin de limiter le nombre de voitures en circulation. La physionomie de ces nouveaux bus a donc été repensée pour les rendre plus attrayants, plus "modernes" selon le directeur du Réseau Mistral, Thierry Durand. Ils seront désormais bleu Majorelle pour rappeler la couleur du ciel et de la mer, et blanc. La circulation à l'intérieur a également été repensée par un designer toulonnais. "Elle sera plus fluide, avec des couleurs simples assez intemporelles avec un peu de chaleur avec le rajout du bois" commente ce dernier, Lionel Doyen. "Cela va permettre de poursuivre l'amélioration notable qui a été initiée en matière de réduction des polluants, et qui se voit déjà grâce aux résultats enregistrés par la station Foch, c'est à dire la baisse de 33% des Nox, ces particules que l'on retrouve avec l'usage de l'automobile" indique Yannick Chenevard, vice-président de la Métropole en charge des transports.

"L'écologie, il y a ceux qui en parlent beaucoup mais qui ne font rien. Et ceux qui n'en parlent pas et qui font beaucoup. Nous faisons partie de cette deuxième catégorie. On ne peut pas développer une métropole en perdant à l'esprit le juste équilibre entre développement et préservation. Transporter propre, c'est une de nos préoccupations premières. Nous sommes en avance car la réglementation impose d'avoir 30% de ses transports en propre en 2025. Nous, en 2020, cela représentera 43% de notre parc. Il y a ceux qui en parlent, et ceux qui agissent" s'est satisfait Hubert Falco, le Président de la Métropole.