La Métropole de Tours relance le projet du boulevard Jean Royer pour la deuxième ligne de tramway

Abandonnée en novembre 2018 au profit du boulevard Béranger, l'hypothèse d'un passage de la deuxième ligne de tramway par le boulevard Jean Royer est aujourd'hui relancée. Les 22 maires de la Métropole de Tours ont voté à l'unanimité, ce lundi soir, pour demander des études complémentaires sur cette artère qui fait la jonction entre le Sanitas et la rue Giraudeau.

Exit donc, pour de bon, le boulevard Béranger pour relier les deux hôpitaux - Trousseau et Bretonneau - avec un prolongement jusqu'à La Riche. Le maire de Tours, Emmanuel Denis, s'y était opposé à cause des mauvaises études racinaires sur les platanes du mail.

La seule alternative pour avoir une ligne complète

Lors d'un point presse organisé aux côtés des maires de Tours, de La Riche et de Chambray-lès-Tours, le président de la Métropole, Frédéric Augis, a estimé que le boulevard Jean Royer était aujourd'hui "la seule alternative pour avoir une ligne complète", et non une demie-ligne entre la gare de Tours et l'hôpital Trousseau, qui aurait privé la collectivité de financements de l'Etat, de la Banque européenne d'investissement et de la Banque des territoires, avec un taux plutôt intéressant de 0,6% sur 50 ans.

La décision est ferme et définitive. Elle sera présentée en commission puis soumise au vote du conseil métropolitain lundi 28 juin. Ensuite, le Syndicat des mobilités de Touraine (SMT) pourra lancer les études complémentaires, de l'ordre de 2 millions d'euros, et signer l'emprunt.

Tous l'assurent, ce n'est pas quatre ans de perdus. Car le futur tronçon s'appuiera sur la concertation publique de 2017. Et les contraintes pointées du doigt à l'époque sur le boulevard Jean Royer, comme les sorties de garage ou les dizaines d'intersection, sont moins importantes que celles de Béranger. "Nous avons fait expertiser les arbres du boulevard Jean Royer et il s'avère que ce ne sont pas des arbres remarquables, explique Emmanuel Denis. Il n'y a donc pas d'obstruction de supprimer ces arbres. Ça n'a rien à voir avec le mail Béranger."

Une livraison retardée

Le calendrier, lui, reste assez flou. Une chose est sûre, la livraison initialement prévue au second semestre 2025 sera retardée. Et la facture va continuer à grimper. La deuxième ligne de tramway est estimée aujourd'hui à 570 millions d'euros dont 30 déjà dépensés en études, notamment celles pour le boulevard Béranger.

"L'important était de lancer le projet, estime Wilfried Schwartz, le maire de La Riche. Parce que sinon, on aurait perdu 30 millions, et on aurait privé des milliers de gens du tramway. Cette deuxième ligne, c'est potentiellement 40.000 passagers par jour. Sans elle, nous serions une Métropole qui décroche." Et Frédéric Augis de renchérir. "Il fallait qu'on avance pour que l'on puisse aussi imaginer la troisième ligne entre Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Pierre-des-Corps".