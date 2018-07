Bouches-du-Rhône, France

Des transports plus accessibles, plus fiables, plus réguliers... c'est l'objectif de ce vaste plan d'unification du réseau pour près de deux millions d'habitants de la métropole marseillaise. Avec un objectif fixé par le président Jean-Claude Gaudin : que d'ici 2025, chacun de ces habitants soit à moins de 10 minutes d'un mode de transport.

"La métropole - mobilité" s'inscrit dans un plan de développement progressif

D'abord il faut changer le visuel : la couleur des 400 bus de la RTM, ceux de la RDT 13, ou encore des vélos en libre service, ça prend du temps et ça coûte cher : 1,7 million d'euros la première année, 600.000 euros ensuite.

Nouveaux logos et habillage des ex bus de la RDT 13 © Radio France - Laurent Grolée

Le Velo a un nouveau look © Radio France - Laurent Grolée

Jean Pierre Serrus, le vice président de la métropole en charge des transports , devant les futures couleurs de la RTM © Radio France - Laurent Grolée

L'ambition, c'est de bâtir un réseau de transports cohérent, fiable et ponctuel grâce à une seule gouvernance celle de la métropole et non plus ces myriades de réseaux indépendant

De l'unité donc et des services aussi. Un nouveau métro totalement automatique en 2021, 100 kilomètres de ligne dédiées pour les bus d'ici 2025, une gare multimodale à capitaine Gèze, 7 parkings relais, et dès le mois de septembre une carte Pass au couleur de la métropole, 68 euros par mois pour un accès illimité à l'ensemble des modes de déplacements métropolitains.